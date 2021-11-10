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В Германии назвали СП-2 проблемным наследством нового правительства

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«Северный поток — 2» станет проблемным наследством для нового правительства Германии после ухода Ангелы Меркель, заявил 9 ноября обозреватель издания Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

Сроки данности: каковы шансы на ввод в эксплуатацию СП-2 в январе 2022 года
Кто в этом заинтересован, а кто не очень

«Допуск газопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации был и остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему», — считает он.

По мнению обозревателя, власти Германии должны прибегнуть к «единственному» способу борьбы с трубопроводом: «разделить владельца газа и оператора сети». Также он считает, что правительству ФРГ якобы придется «заморозить» трубопровод ради политических целей и тем самым избавиться от «российской газовой зависимости».

9 ноября стало известно, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. Об этом заявил депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

В тот же день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что включать Украину в процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» нерационально и неэтично.

По словам немецкого политика, это решение только подтверждает, что в немецком руководстве есть зависимые от заокеанских партнеров люди, которые ставят под угрозу экономику своей же страны.

5 ноября федеральное министерство экономики Германии в ходе сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» проигнорировало опасения Польши о возможных сбоях поставок газа в некоторые страны Евросоюза.

В июне глава немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) Саша Мюллер-Креннер посылал запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, в котором требовал приостановить строительство газопровода на территории ФРГ. Причиной указывалось возможное негативное влияние на окружающую среду.

Тогда первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии Николай Валуев заявил, что «Северный поток — 2» не мог получить разрешение на строительство без необходимых экологических проверок. Для климата и природы газопровод опасности не представляет, подчеркнул он.

Президент США Джо Байден назвал ограничительные меры на данном этапе против газопровода контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен.

1 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что президент страны Владимир Путин положительно оценил решение американских властей отказаться от санкционного давления в отношении проекта «Северный поток — 2».

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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