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В бундестаге назвали неэтичным возможное включение Украины в сертификацию СП-2

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Включать Украину в процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2» нерационально и неэтично. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

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«Включать конкурента проекта в процесс его сертификации — это в высшей степени нерационально и неэтично. Даже в юриспруденции есть понятие «предвзятость». Следствие исключает из разбирательства заинтересованное лицо», — сказал он.

По словам немецкого политика, это решение только подтверждает, что в немецком руководстве есть зависимые от заокеанских партнеров люди, которые ставят под угрозу экономику своей же страны.

18 октября «Нафтогаз Украины» попросил Федеральное сетевое агентство Германии привлечь страну к процедуре сертификации газопровода. В компании заявили, что Украина по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

8 ноября немецкий регулятор подтвердил подачу заявки, отметив, что пока не приняли решения касаемо привлечения Киева к данному процессу.

В свою очередь премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» позволит урегулировать цены на газ, что важно для ФРГ в преддверии холодной зимы. По его словам, растущий дефицит ресурсов в совокупности с ростом цен и спроса на электроэнергию могут урегулировать газовые электростанции.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства ФРГ, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске газопровода может быть принято не раньше начала мая следующего года, поскольку Еврокомиссия может рассматривать проект четыре месяца.

Как рассказал «Известиям» депутат бундестага Штеффен Котре, в настоящее время также все еще существуют опасения, что вмешательство Евросоюза затянет процесс сертификации СП-2.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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