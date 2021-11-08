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В ФРГ отреагировали на запрос «Нафтогаза» об участии в сертификации СП-2

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Киев попросил Федеральное сетевое агентство Германии о привлечении его к процедуре сертификации газопровода «Северный поток – 2». Об этом 8 ноября сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь немецкого регулятора Фите Вульф.

«Агентство подтверждает подачу заявки со стороны Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины на приглашение к процессу сертификации», — заявил он.

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В то же время Вульф уточнил, что регулятор пока не принял решение касаемо привлечения Киева к данному процессу.

«В настоящий момент поступившие запросы проверяются. Принятые по ним решения Федеральное сетевое агентство опубликует на своем официальном сайте», — добавил пресс-секретарь.

Кроме того, он указал, что, в соответствии с утвержденным регламентом агентства, все приглашенные к процессу сертификации наделяются правом давать собственные заключения по ходу процедуры.

18 октября компания «Нафтогаз Украины» зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании сообщили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

Как добавляет «Газета.Ru», премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию российского газопровода для стабильного энергоснабжения Германии. Он отметил, что ФРГ «выходит» из угольной и атомной энергетики, вследствие чего в стране наблюдается нехватка энергоресурсов, восполнить которую может российский газ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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