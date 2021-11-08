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В ФРГ заявили об опасениях затягивания сертификации СП-2 из-за вмешательства ЕС

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В настоящее время всё еще существуют опасения, что вмешательство Евросоюза затянет процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2». Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

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«Сертификацию «Северного потока – 2» можно было бы провести сразу, чтобы трубопровод можно было ввести в эксплуатацию через несколько недель. Однако по-прежнему существуют опасения, что ЕС вмешается и затянет этот процесс», — сказал он.

По его словам, всё большее количество экспертов выражают озабоченность по поводу высоких цен на энергоносители, которые могут быть снижены благодаря запуску СП-2.

«Это дает надежду на то, что важность и преимущества СП-2 будут признаны в будущем», — заключил депутат.

6 ноября премьер-министр Баварии Маркус Зёдер выразил уверенность в том, что скорейший запуск «Северного потока — 2» позволит урегулировать цены на газ, что важно для Германии в преддверии холодной зимы.

Ранее в тот же день издание Der Spiegel сообщило, что федеральное министерство экономики Германии в ходе сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» проигнорировало опасения Польши о возможных сбоях поставок газа в некоторые страны Евросоюза.

4 ноября глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил «Известиям», что в Германии сомневаются в возможности получать топливо через СП-2 до конца 2021 года. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта.

За день до этого агентство Bloomberg сообщило, что ввод газопровода в эксплуатацию может затянуться до 8 мая 2022 года, поскольку решение регулятора ФРГ далее будут изучать в Еврокомиссии. Подчеркивалось, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе в случае ее усугубления. В агентстве добавили, что поставки газа по СП-2 могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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