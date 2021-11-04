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В бундестаге оценили перспективы запуска СП-2 до конца 2021 года

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Германия вряд ли начнет получать топливо через газопровод «Северный поток — 2» до конца 2021 года. Об этом «Известиям» заявил глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

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«Тот факт, что Федеральное министерство экономики пришло к выводу, что« Северный поток — 2» не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС — важное и правильное мнение, которое я разделяю. Однако я не уверен, что Германия начнет получать газ через газопровод до конца этого года. На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт», — заявил «Известиям» депутат.

Представители BNetzA в беседе с «Известиями» отметили, что ЕК не имеет права наложить вето. Однако BNetzA «должно в максимально возможной степени учитывать мнение ЕК», уточнили в немецком ведомстве.

Как заявил «Известиям» Клаус Эрнст, энергетический кризис в Европе не изменил мнение некоторых политиков, которые критически относятся к проекту. По словам депутата, европейская энергетическая политика по-прежнему формируется различными группами интересов, что делает невозможным единый подход.

«Многие политические деятели не хотят признавать, что РФ всегда была надежным поставщиком энергии, а СП-2, соответственно, будет продолжать успешное партнерство в области энергетики. Те, кто сомневается в этом и опасается большей зависимости от России, надеются на импорт американского сжиженного газа, который во много раз дороже. Так что старые разногласия сохраняются», — заявил «Известиям» Клаус Эрнст.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сроки данности: каковы шансы на ввод в эксплуатацию СП-2 в январе 2022 года»

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