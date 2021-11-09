США призвали власти Грузии оказать Саакашвили медицинскую помощь

Соединенные Штаты следят за ситуацией и призывают грузинское правительство немедленно убедиться, что нужды в контексте физического и ментального здоровья находящегося в тюрьме бывшего президента страны Михаила Саакашвили удовлетворены. Об этом заявил во вторник, 9 ноября, представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Трансляция встречи с журналистами велась на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Прайса, Вашингтон призывает предоставлять Саакашвили адекватные медицинские меры. Кроме того, Вашингтон просит грузинское правительство достойно обращаться с экс-президентом, заявил на брифинге представитель госдепа.

«Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили честно и с достоинством, с соблюдением международных норм», — отметил Прайс.

Ранее во вторник стало известно, что суд над бывшим президентом Грузии по делу о разгоне акции 2007 года и погроме телекомпании «Имеди» назначен на 10 ноября. Как рассказала адвокат политика Бека Басилая, в настоящее время минюст и пенитенциарная служба обязаны выполнить требование о проведении суда не в Глданской тюремной больнице, куда госпитализирован Саакашвили, а в здании Тбилисского городского суда.

При этом 5 ноября министр юстиции Рати Брегадзе сказал, что будет рекомендовать провести процесс в тюремном учреждении для безопасности Саакашвили.

Во вторник экс-президент Грузии сообщил об избиении его сотрудниками больницы Глданской тюрьмы сразу после госпитализации. По информации адвоката политика, в тюремном медучреждении его подзащитный продолжает голодовку, а также отказывается от лечения и требует встречи со своим лечащим врачом.

В тот же день на площади Свободы в Тбилиси начался митинг в поддержку экс-президента, который устроили оппозиционная партия «Единое национальное движение». Главным требованием участников акции протеста был перевод Саакашвили в гражданскую клинику.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси, после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. В тот же день он объявил голодовку.

Бывшего президента страны осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае политика приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.