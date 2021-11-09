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Гендиректора фирмы в Карелии будут судить за гибель сотрудника

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Гендиректора лесозаготовительного предприятия в Карелии будут судить по делу о гибели работника, которая произошла из-за нарушения правил охраны труда. Подробности рассказали в региональном Следственном комитете.

Трагедия случилась 4 декабря 2020 года на одном из лесозаготовительных предприятий Олонецкого района. Сотрудник фирмы отравился газом в прицепном вагоне, где он проживал. В результате мужчина скончался. По версии следствия, гендиректор допустила эксплуатацию системы неисправного газового оборудования, передает ИА «Карелinform». Уголовное дело направлено в суд. Гендиректору предприятия грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщалось в октябре, в Нижнем Новгороде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника строительного участка, где погибли два человека. По версии следствия, 26 февраля 2021 года на улице Светлоярской произошел обвал грунта в траншее, в которой находились 25-летний и 30-летний рабочие. Мужчины получили различные телесные повреждения, от которых скончались на месте.

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