Названо число нарушителей масочного режима в нерабочие дни в Москве

В Москве в период нерабочих дней масочный режим в транспорте нарушили более 16 тыс. человек. Об этом 9 ноября «Известиям» сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«В Москве в период с 28 октября по 7 ноября инспекторы выявили более 16 тыс. нарушителей», — сказал Султанов.

Султанов отметил, что проверки соблюдения масочного режима в транспорте продолжаются. Контроль усилен.

При этом число людей, осознающих важность противоэпидемических мер, увеличивается. Почти все пассажиры заходят в метро в масках, добавил руководитель ГКУ «Организатор перевозок».

7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после окончания нерабочих дней в Москве продолжат действовать ряд ограничений. Так, предприятия обязаны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

Посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек, добавил мэр.

20 октября журналисты сообщили, что правительство Москвы обязало все торговые центры города предоставить доступ к видеокамерам, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима.

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