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Названо число нарушителей масочного режима в нерабочие дни в Москве

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В Москве в период нерабочих дней масочный режим в транспорте нарушили более 16 тыс. человек. Об этом 9 ноября «Известиям» сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

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«В Москве в период с 28 октября по 7 ноября инспекторы выявили более 16 тыс. нарушителей», — сказал Султанов.

Султанов отметил, что проверки соблюдения масочного режима в транспорте продолжаются. Контроль усилен.

При этом число людей, осознающих важность противоэпидемических мер, увеличивается. Почти все пассажиры заходят в метро в масках, добавил руководитель ГКУ «Организатор перевозок».

7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после окончания нерабочих дней в Москве продолжат действовать ряд ограничений. Так, предприятия обязаны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

Посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек, добавил мэр.

20 октября журналисты сообщили, что правительство Москвы обязало все торговые центры города предоставить доступ к видеокамерам, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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