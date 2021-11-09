В МИЦ «Известия» расскажут о поддержке здоровья пожилых людей в пандемию

10 ноября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Формирование среды для активного долголетия в России».

Как происходит формирование среды для активного долголетия? Как реализуется национальный проект «Демография»? Ускоряет ли COVID-19 процесс старения? Помог ли локдаун защитить здоровье пожилых людей? Как происходит реабилитации пожилых пациентов после COVID-19? Что из мирового опыта формирования системы долговременного ухода за пожилыми людьми применяется в России?

Участники:

Евгений Камкин, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Ольга Ткачёва, главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Мелита Вуйнович, специальный представитель ВОЗ в России (онлайн)

Клаудия Консон, высококвалифицированный специалист по гериатрии и паллиативной медицине, Главный специалист отдела контроля Фонда Международного медицинского кластера (Израиль)

Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова

Вадим Самородов, начальник отдела международной деятельности и общественных проектов Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.