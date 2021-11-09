Задержан возможный виновник гибели сотрудника СОБРа в Санкт-Петербурге

Полиция задержала возможного виновника гибели сотрудника СОБРа (подразделение МВД РФ) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает во вторник, 9 ноября, РЕН ТВ.

Инцидент произошел ранее в этот день на Пулковском шоссе в Пушкинском районе около 8:00. Правоохранитель погиб при задержании мошенников. Согласно предварительным данным, речь идет о телефонных мошенниках. Так, во время поимки одного из подозреваемых, тот сбил и переехал сотрудника СОБРа. Он погиб на месте.

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