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Сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников в Петербурге

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В Санкт-Петербурге при задержании группы телефонных мошенников погиб сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом 9 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел на Пулковском шоссе в Пушкинском районе около 8.00 около дома одной из жертв мошенников. Сотрудники помогали коллегам из полиции изучать полученные данные об очередном эпизоде обмана людей телефонными мошенниками под предлогом помощи родственникам.

По предварительной информации, один из подозреваемых, пытавшийся скрыться, сбил сотрудника СОБРа на автомобиле и переехал его.

Для поиска злоумышленника в городе ввели план «Перехват».

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