В борделе Вены началась масштабная прививочная кампания против COVID-19

В венском борделе Funplast, который считается одним из крупнейших в Европе, организовали пункт вакцинации от COVID-19. Как проходит прививочный процесс и что о месте вакцинации думают жители Вены, передает 9 ноября телеканал РЕН ТВ.

«Мы хотели внести свой вклад. Конечно, вначале это была маркетинговая шутка, но теперь вы видите большой рост [числа людей, которые хотят сделать прививку]. Конечно, у нас есть идеальный центр вакцинации, с врачом, с медицинским персоналом, с медсестрой, с комнатой отдыха, со всем», — рассказал владелец Funplast Кристоф Лиелахер.

Лиелахер добавил, что персонал борделя «соревнуется с австрийским президентом»: у него в кабинете было вакцинировано 380 человек, и в Funplast хотят превысить это число.

В борделе принимают даже женщин и детей, которые могут попасть в центр через фитнес-студию.

«Я думаю, что это отличная идея сделать центр вакцинации здесь, потому что сюда приходят люди, которые никогда бы не сделали прививку где-либо еще и поэтому никогда не будут вакцинированы», — поделилась мнением жительница Вены.

Фельдшер скорой помощи Красного Креста Эвелин Рилль подтвердил, что центр вакцинации в борделе соответствует профессиональными стандартам.

«У нас здесь профессиональный процесс, начиная с осведомительной беседы с врачом, самой вакцинацией, и, наконец, заполнением паспорта вакцинации (зеленый пропуск), конечно, в официальной системе министерства здравоохранения», — сообщил Рилль.

По его словам, координатором процесса был нанят специалист, который полностью руководил центром вакцинации в австрийском районе Нижняя Австрия.

Девушки, которые работают Funplast, также включены в кампанию против коронавируса.

Помимо борделя в Австрии можно также привиться в специальных автобусах, передвижном прививочном трамвае, в мобильных пунктах на лодках, которые плавают по Дунаю, а также в сети магазинов Billa.

В Австрии можно привиться вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna.

Ранее, 6 ноября, в минздраве Австрии сообщили, что люди, привившиеся российской вакциной «Спутник V», смогут получить COVID-сертификат в Австрии после введения дополнительной дозы мРНК-вакцины. При этом в минздраве отметили, что во всех остальных случаях необходимо дождаться регистрации «Спутника V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Из-за рекордного роста числа заболевших COVID-19 в Австрии с 8 ноября введут дополнительные ограничительные меры. Для доступа в места общественного питания и заселения в гостиницы потребуется сертификат о вакцинации или справка о перенесенной болезни.