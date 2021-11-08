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Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов адвоката Сафронова

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Министерство юстиции России включило в список СМИ — иностранных агентов петербургского адвоката Ивана Павлова, объявленного в розыск по обвинению в разглашении тайны следствия по делу журналиста Ивана Сафронова. Об этом 8 ноября сообщается на сайте ведомства.

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Кроме того, в списке числятся бывшие участники созданной Павловым адвокатской организации «Команда 29»: Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев, а также журналист, кинокритик Максим Заговора, который руководил медиаотделом «Команды 29».

Стоит уточнить, что адвокат Валерия Ветошкина представляла сторону запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией на процессе по признанию его экстремистской организацией.

Помимо этого, иностранным агентом признано движение «Российская ЛГБТ-сеть».

«В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть», — говорится на сайте Минюста.

Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах, движение «Российская ЛГБТ-сеть» получило в 2020–2021 годах из-за рубежа около 64 млн рублей.

«Финансирование незарегистрированного общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» осуществлялось через сбор пожертвований иностранным агентом — фондом социально-правовой помощи «Сфера», на счета которого в 2020–2021 годах поступило около 64 млн рублей иностранного финансирования», — сказал источник.

Он напомнил, что фонд «Сфера» был включен в реестр иностранных агентов 1 марта 2016 года.

15 октября Минюст РФ внес «Москоу Диджитал Медиа» и юрлицо «Росбалта» в список СМИ-иноагентов.

Днем ранее Минюст признал иноагентом некоммерческую организацию по защите прав человека «Якутия — наше мнение», созданную физлицом-иноагентом. Отмечается, что СМИ было создано Петровым С.Ю.

Ранее, 8 октября, Минюст РФ включил девять журналистов и три компании в реестр СМИ-иноагентов. В частности, в перечень попали издания Bellingcat и MNews, а также граждане Арапова Галина, Вольтская Татьяна и др.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Комментируя возможность ускорения процесса изменения закона о СМИ-иноагентах, Песков сказал, что сначала надо дождаться начала работы нового состава парламента.

29 сентября Министерство юстиции России признало СМИ-иноагентами 20 членов движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ иноагентом). Также в список включены издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главред издания Сергей Смирнов.

27 августа Песков сказал, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

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