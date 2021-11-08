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Директор госпитализированного с COVID-19 Серова рассказал о состоянии артиста

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Состояние 67-летнего российского певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, показывает положительную динамику, его могут выписать в ближайшее время. Об этом 8 ноября сообщил его директор Александр Федорков в комментарии ТАСС.

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Серов уже вернулся к работе, добавил Федорков.

Об экстренной госпитализации певца стало известно 9 октября. Его доставили в московскую больницу с коронавирусом и пневмонией. 21 октября отмечалось, что в состоянии Серова наблюдается положительная динамика, и его перевели в обычную палату.

25 октября PR-агент артиста сообщил, что Серов пошел на поправку.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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