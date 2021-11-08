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В России объяснили сокращение срока действия QR-кодов до шести месяцев

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Изменения срока действия QR-кодов на портале госуслуг у некоторых пользователей произошло из-за технических работ, которые проводились на сайте. Об этом стало известно 8 ноября из сообщения Минцифры РФ, опубликованного в Telegram.

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Ранее в этот день пользователи заметили, что срок действия их QR-кодов с сертификатами о вакцинации сократился с 12 месяцев до полугода.

«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», — сообщили в Минцифры.

Отмечается, что сейчас госуслуги работают в обычном режиме, QR-коды пользователей восстанавливаются.

В оперштабе по коронавирусу также заявили, что никакого документа об изменении срока действия QR-кодов не было, дополняет сайт «Газета.Ru».

Ранее в этот день адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев заявил «Известиям», что выдача в России сертификатов нового образца о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, вероятно, сможет помочь с выявлением и аннулированием подделок.

С понедельника россияне начали получать обновленные сертификаты о вакцинации или о перенесенной коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эксперт подчеркнул, что бороться с массовой фальсификацией сертификатов о вакцинации в стране до введения единого образца было проблематично.

Оригинальные документы, как объяснил юрист, будут автоматически заменены на обновленные до 1 марта 2022 года. Информация о переоформлении будет доводиться до каждого гражданина в личном кабинете на портале государственных услуг.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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