Глава Минприроды России Козлов заболел COVID-19

Глава Минприроды России Александр Козлов заболел COVID-19, он лечится дома. Об этом сообщила в понедельник, 8 ноября, официальный представитель ведомства Марина Евсеева.

«У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Министр находится дома, работает в дистанционном формате», — уточнила Евсеева.

По ее словам, в климатическом саммите в Глазго вместо Козлова примет участие статс-секретарь, замминистра Сергей Аноприенко. Козлов должен был приехать в Глазго на COP26, на вторую неделю переговоров, передает «РИА Новости».

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) открылась в Глазго 31 октября. Президент России Владимир Путин обратился к участникам саммита в онлайн-режиме, так же поступил и председатель КНР Си Цзиньпин. По рекомендации врачей пропустит COP26 королева Елизавета II.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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