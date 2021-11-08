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Россияне победили в главном турнире года по CS: GO

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Россияне победили в главном турнире года по CS:GO. В финале команда NAVI в составе россиян и украинцев обыграла французскую организацию G2, передает телеканал «Известия». Чемпионы киберсоревнования завоевали приз в $1 млн. Решающий матч турнира проходил в Стокгольме. Перед итоговой встречей коллектив NAVI считался безусловным фаворитом. Букмекеры давали на победу команды из СНГ коэффициент 1,22 против 4,3 — на G2. Россиянин Кирилл Михайлов добавил турниру ноту романтики. Boombl4 сделал своей девушке предложение на сцене мейджора бУмыч. Избранница Кирилла сказала «да». Родители чемпионов следили за финальным поединком дома. Мама Кирилла Олеся Михайлова рассказала, что киберспортом Кирилл начал увлекаться еще в детстве))

«Я не удивляюсь, кем он стал, потому что это была его и дневная, и ночная работа, именно сидеть за компьютером, получать удовольствие», — поделилась мама киберспортсмена.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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