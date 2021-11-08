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Креативный директор NAVI назвал победу команды исторической

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Креативный директор команды Natus Vincere (NAVI), по совместительству и брат одного из участников, Алексей Костылев в понедельник, 8 ноября, заявил, что победа на чемпионате по CS:GO является исторической.

«Это уже история, настоящая история, лучший день, просто топ», — отметил он в stories в Instagram.

В понедельник NAVI, за которую выступают трое россиян и двое украинцев, стала чемпионом PGL Major Stockholm 2021 — турнира по многопользовательской компьютерной игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Для команды Natus Vincere победа в этом чемпионате стала дебютной. За участники получили $1 млн и титул чемпионов.

PGL Major Stockholm 2021 — семнадцатый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Он проходил с 26 октября по 8 ноября в Швеции. 24 команды разыграли призовой фонд в размере $2 млн.

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