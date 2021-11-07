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Ассанж подал в суд на главу минюста Британии за запрет на женитьбу

Ассанж подал в суд на главу минюста Британии за запрет на женитьбу

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Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вместе со своей невестой Стеллой Моррис 7 ноября подали в суд на главу минюста Великобритании Доминика Рааба за то, что паре не позволяют пожениться.

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Отмечается, что иск пара также подала против начальницы тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж.

Пара считает, что власти Великобритании создают препятствия для их женитьбы из-за политической войны США против основателя WikiLeaks.

«Свадьба была бы моментом счастья, чем-то нормальным в безумных обстоятельствах. Джулиану нужны вещи, за которые можно держаться, потому что повседневная жизнь для него в Белмарше — это борьба», — приводит слова Моррис сайт Daily Mail.

Разрешения на проведение свадьбы пара добивается с мая текущего года. Запросы пары остаются без ответа.

Вместе Ассанж и Моррис уже около пяти лет, у них есть двое общих детей.

26 октября портал Yahoo News опубликовал материал-разоблачение, в котором раскрывались планы ЦРУ убить Ассанжа. Журналисты побеседовали более чем с 30 официальными лицами, чтобы представить сведения в опубликованном на портале материале.

В свою очередь, невеста Ассанжа заявила, что согласие суда Великобритании с выдачей основателя WikiLeaks США после разоблачений о том, что ЦРУ якобы планировало похитить и убить его в 2017 году, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, было бы «совершенно непостижимым»

25 октября главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что Джулиан Ассанж в случае освобождения из британской тюрьмы может попросить убежище в любой стране, в том числе и в России. Он добавил, что говорить об этом пока рано, так как США хотят добиться экстрадиции Ассанжа.

Ассанж находится под стражей в Великобритании. В Соединенных Штатах ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов и грозит до 175 лет тюрьмы. В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни. В Эквадоре, в посольстве которого он скрывался ранее, Ассанжа лишили гражданства.

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