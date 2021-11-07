Ассанж подал в суд на главу минюста Британии за запрет на женитьбу

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вместе со своей невестой Стеллой Моррис 7 ноября подали в суд на главу минюста Великобритании Доминика Рааба за то, что паре не позволяют пожениться.

Отмечается, что иск пара также подала против начальницы тюрьмы Белмарш, где содержится Ассанж.

Пара считает, что власти Великобритании создают препятствия для их женитьбы из-за политической войны США против основателя WikiLeaks.

«Свадьба была бы моментом счастья, чем-то нормальным в безумных обстоятельствах. Джулиану нужны вещи, за которые можно держаться, потому что повседневная жизнь для него в Белмарше — это борьба», — приводит слова Моррис сайт Daily Mail.

Разрешения на проведение свадьбы пара добивается с мая текущего года. Запросы пары остаются без ответа.

Вместе Ассанж и Моррис уже около пяти лет, у них есть двое общих детей.

26 октября портал Yahoo News опубликовал материал-разоблачение, в котором раскрывались планы ЦРУ убить Ассанжа. Журналисты побеседовали более чем с 30 официальными лицами, чтобы представить сведения в опубликованном на портале материале.

В свою очередь, невеста Ассанжа заявила, что согласие суда Великобритании с выдачей основателя WikiLeaks США после разоблачений о том, что ЦРУ якобы планировало похитить и убить его в 2017 году, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, было бы «совершенно непостижимым»

25 октября главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что Джулиан Ассанж в случае освобождения из британской тюрьмы может попросить убежище в любой стране, в том числе и в России. Он добавил, что говорить об этом пока рано, так как США хотят добиться экстрадиции Ассанжа.

Ассанж находится под стражей в Великобритании. В Соединенных Штатах ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов и грозит до 175 лет тюрьмы. В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни. В Эквадоре, в посольстве которого он скрывался ранее, Ассанжа лишили гражданства.