Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Ярославском шоссе Москвы

Женщина с ребенком находятся в тяжелом состоянии после автоаварии на Ярославском шоссе в Москве. Об этом РЕН ТВ сообщает 7 ноября.

Авария произошла ранним утром воскресенья. Всего в результате ДТП пострадали три человека. Состояние женщины с ребенком оценивается как тяжелое, о состоянии третьего пострадавшего не известно.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт аварии и добавили, что ДТП произошло с автомобилем такси.

«Сегодня утром на Ярославском шоссе автомобиль такси столкнулся с препятствием, в результате чего пострадали три человека — водитель и два пассажира», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 6 ноября перебегавшего Кутузовский проспект с самодельным щитом мужчину сбил автомобиль. Пострадавший госпитализирован.