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Фигурист Коляда стал серебряным призером на этапе Гран-при в Турине

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Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе Гран-при в Турине, набрав по итогам короткой и произвольной программ 273,55 балла (92,30+181,25). Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Золото за 278,02 балла по итогам двух программ завоевал японец Юма Кагияма, бронза у итальянца Даниэля Грассля с 269 баллами в сумме.

Еще двое россиян, участвовавших в соревнованиях, заняли восьмое место — Петр Гуменник (226,76 балла) и Дмитрий Алиев (217,67 балла).

Среди женщин лучшей стала россиянка Анна Щербакова. Она заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине, набрав по сумме выступлений 236,78 балла.

Следующий этап Гран-при пройдет 12–14 ноября в Токио.

31 октября российская фигуристка Камила Валиева победила на втором этапе Гран-при в Канаде. Спортсменка набрала 265,08 балла, обновив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, которые ранее также принадлежали ей.

В тот же день пара российских фигуристов Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняла второе место на этапе Гран-при в Канаде. По итогам двух программ на Skate Canada россияне набрали 193,08 баллов, уступив первое место серебряным призерам Олимпийских игр 2018 года — китайским фигуристам Суй Веньцзинь и Хань Цун.

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