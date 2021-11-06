Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии

Россиянка Анна Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

В произвольной программе россиянка прыгнула четверной флип и получила за прокат 165,05 балла. По сумме выступлений спортсменка набрала 236,78 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка — Майя Хромых, которая прыгнула два четверных тулупа в произвольной программе. За короткую и произвольную программу она набрала 226,35 балла.

Замкнула тройку Луна Хендрикс из Бельгии — 219,05 балла.

Щербаковой 17 лет, она является чемпионкой мира (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

31 октября российская фигуристка Камила Валиева победила на втором этапе Гран-при в Канаде. Спортсменка набрала 265,08 балла (84,19 + 180,89), обновив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, которые ранее также принадлежали ей.

В тот же день пара российских фигуристов Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняла второе место на этапе Гран-при в Канаде. По итогам двух программ на Skate Canada россияне набрали 193,08 (69,46 + 123,62) балла, уступив первое место серебряным призерам Олимпийских игр 2018 года — китайским фигуристам Суй Веньцзинь и Хан Цун.