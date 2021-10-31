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Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на этапе Гран-при Канады

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Пара российских фигуристов Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняла второе место на этапе Гран-при в Канаде. Соревнования проходят в Ванкувере.

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По итогам двух программ на Skate Canada россияне набрали 193,08 (69,46 + 123,62) балла, уступив первое место серебряным призерам Олимпийских игр 2018 года, китайским фигуристам Суй Веньцзинь и Хан Цун, пишет «Спорт-Экспресс». Победители получили за программу в сумме 224,05 балла (78,94 + 145,11).

Третьими стали американцы Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти Ледюк, которые набрали 189,90 балла (61,68 + 128,22).

18-летняя Павлюченко и 22-летний Ходыкин являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2020) и России (2020, 2021), а также победителями чемпионата мира среди юниоров (2018).

Накануне фигуристки из России заняли три первых места в короткой программе на втором этапе Гран-при в Канаде. Чемпионка мира среди юниоров — 2020 Камила Валиева выиграла короткую программу, набрав 84,19 баллов. Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева заняла второе место с 81,24 балла, на третьем — чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная (75,58).

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