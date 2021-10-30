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Россиянки заняли три первых места в короткой программе на Гран-при в Канаде

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Фигуристки из России заняли три первых места в короткой программе на втором этапе Гран-при в канадском Ванкувере. Об этом 30 октября сообщает «Спорт-Экспресс».

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Чемпионка мира среди юниоров — 2020 Камила Валиева выиграла короткую программу, набрав 84,19 баллов. Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева заняла второе место с 81,24 балла, на третьем — чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная (75,58).

Ранее в Ванкувере определились победители в ритм-танце. Лучший результат показали канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они набрали 85,65 баллов. Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набрав 78,82 балла, заняли второе место. Третье — испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас — 76,97 балла.

На втором этапе соревнований среди пар выступают бронзовые призеры чемпионата Европы — 2020 Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. У мужчин на лед выйдут серебряный призер чемпионата Европы — 2019 Александр Самарин, действующий вице-чемпион России Макар Игнатов и действующий победитель мирового командного чемпионата Евгений Семененко.

Первый этап международной серии Гран-при по фигурному катанию стартовал в пятницу, 22 октября, в Лас-Вегасе.

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