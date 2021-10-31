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Фигуристка Валиева победила на Гран-при в Канаде с двумя рекордами

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Российская фигуристка Камила Валиева победила на втором этапе Гран-при в Канаде, установив два мировых рекорда. Об этом 31 октября сообщает газета «Спорт-Экспресс».

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15-летняя спортсменка набрала 265,08 балла (84,19+180,89), обновив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, которые ранее также принадлежали ей.

Чемпионка мира среди юниоров выступила с одной ошибкой на тройном акселе в произвольной программе. Она сделала четверной сальхов, тройной аксель со степ-аутом, четверной тулуп в каскаде с тройным, тройной риттбергер, четверной тулуп через ойлер в каскаде с сальховом, каскад тройной флип+тройной тулуп, тройной лутц.

По итогам Гран-при в Ванкувере российские фигуристки заняли все призовые места. Второй оказалась Елизавета Туктамышева, получившая 232,88 балла, а замкнула тройку лидеров Алена Косторная (214,54).

Ранее в этот день пара российских фигуристов Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняла второе место на этапе Гран-при в Канаде. По итогам двух программ на Skate Canada россияне набрали 193,08 (69,46 + 123,62) балла, уступив первое место серебряным призерам Олимпийских игр 2018 года — китайским фигуристам Суй Веньцзинь и Хан Цун.

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