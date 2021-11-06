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В МИД РФ рассказали о диалоге США и России по стратегической стабильности

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Россия и США продолжают вести диалог по стратегической стабильности, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом в субботу, 6 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Действительно, состоялся ряд консультаций, и 28 июля, и 30 сентября. Речь идет о межмидовских обменах, делегациях. Соответственно, есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп, в рамках которых должен развиваться этот диалог. Поэтому работаем, работа идет», — сказала Захарова на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Ранее в этот день замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов заявил, что после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена страны начали вести конструктивный диалог по стратегической стабильности, чего не было при бывшем американском президенте Дональде Трампе.

4 ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс указал на то, что диалог между США и Россией, касающийся стратегической стабильности, к настоящему времени был конструктивным и полезным.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 2 ноября отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Он указал, что страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

При этом 1 ноября профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что после встречи лидеров в Женеве особых улучшений в отношениях двух стран не наблюдается. Москва должна педалировать вопрос восстановления дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами, однако сами США будут стараться продавливать зеленую повестку, указал американист.

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