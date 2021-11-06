Прямой эфир
Мир
Опубликовано видео с задержанным в Дании «Академиком Иоффе»
Общество
Мурашко заявил о росте числа вакцинирующихся от COVID-19 в России
Общество
В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Общество
Мурашко заявил о скором окончании экспертизы вакцины от COVID-19 для детей
Мир
Юрист оценил сроки решения судьбы задержанного в Дании «Академика Иоффе»
Мир
Политолог рассказал об этапах плана Саакашвили по захвату власти в Грузии
Общество
Ученые из США выявили негативное влияние COVID-19 на работу мозга
Армия
Самолет А-50У в США назвали секретом успеха обороны РФ
Спорт
«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ
Мир
В Австрии назвали условие получения COVID-сертификатов привитыми «Спутником V»
Сюжет:

Мурашко заявил о скором окончании экспертизы вакцины от COVID-19 для детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экспертиза детской вакцины от коронавируса, разработанной на базе «Спутника V», находится в завершающей стадии. Об этом 6 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязань.

На ковидном месте: почему заболеваемость коронавирусом в РФ обновила рекорд
7 октября количество новых случаев инфицирования оказалось наибольшим за год

Мурашко отметил, что дети всё чаще заболевают коронавирусом и попадают в больницы.

«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна», — сказал Мурашко.

29 октября профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых.

28 октября в Москве начали предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса среди подростков. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних, среди которых были 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12–17 лет.

В тот же день были подведены итоги первого этапа исследования вакцины «Спутник V» для детей. Заявлялось, что вакцина против коронавируса «Спутник V» для детей формирует хороший клеточный иммунитет.

Также исследование показало благоприятный профиль безопасности и иммуногенности препарата. Кроме того, показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования первой и второй фаз.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021