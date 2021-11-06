Мурашко заявил о скором окончании экспертизы вакцины от COVID-19 для детей

Экспертиза детской вакцины от коронавируса, разработанной на базе «Спутника V», находится в завершающей стадии. Об этом 6 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязань.

Мурашко отметил, что дети всё чаще заболевают коронавирусом и попадают в больницы.

«Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна», — сказал Мурашко.

29 октября профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что защитить детей и подростков от коронавирусной инфекции возможно лишь благодаря вакцинации взрослых.

28 октября в Москве начали предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса среди подростков. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних, среди которых были 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12–17 лет.

В тот же день были подведены итоги первого этапа исследования вакцины «Спутник V» для детей. Заявлялось, что вакцина против коронавируса «Спутник V» для детей формирует хороший клеточный иммунитет.

Также исследование показало благоприятный профиль безопасности и иммуногенности препарата. Кроме того, показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования первой и второй фаз.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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