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Самолет А-50У в США назвали секретом успеха обороны РФ
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Самолет А-50У в США назвали секретом успеха обороны РФ

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Научный сотрудник центра национальных интересов США Марк Эпископос назвал обновленную версию российского самолета-разведчика А-50У одним из главных секретов успеха обороны и разведки РФ. Об этом 5 ноября пишет американский журнал National Interest (NI).

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В издании отметили, что главным обновлением самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса «Шмель-М». Также были усовершенствованы летные и боевые характеристики А-50У.

«Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов «Шмель-М». Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 км и наземные цели на расстоянии до 300 км. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей», — высказался Эпископос.

Также в обновленный А-50У добавили оцифрованную систему управления самолетом, она призвана минимизировать риски человеческого фактора.

В статье NI также отмечается, что Россия рассматривает в качестве потенциального покупателя указанного самолета Индию.

Ранее, 22 июля, источники в оборонном ведомстве сообщили «Известиям», что российские воздушно-космические силы развернут в Арктике уникальные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Они способны за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели.

По словам источников, Минобороны РФ будет привлекать самолеты для защиты Северного морского пути и Заполярья, также они будут патрулировать район Северного полюса. Самолеты могут следить за обстановкой и участвовать в спасательных операциях.

А-50У — это модернизированная модель А-50, разработанная в советское время. Более новая модель может обнаруживать и сопровождать больше целей. Кроме того, самолеты получили экономичные двигатели — это позволяет дольше находиться в воздухе. Обнаружить самолет противника А-50У может за 600 км.

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