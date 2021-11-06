CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву

Директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Москву «предупредить» Россию о недопустимости каких-либо действий против Украины. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», — сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Канал также рассказал, что после поездки в Москву Бернс общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «умерить напряженность» между Киевом и Москвой.

Как сообщает «Газета.Ru», в четверг в Киев также направили высокопоставленного чиновника Госдепартамента для поддержки этих усилий.

1 ноября американские СМИ представили спутниковые снимки «наращивания мощи» России у границ Украины, сделанные технологической компанией Maxar Technologies. Сосредоточение наземных войск зафиксировали вблизи российского города Ельня, располагающегося в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ) Сергей Шаптала 5 ноября подтвердил информацию о том, что наращивания российских сил у границ Украины нет, ситуация контролируемая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности, и назвала их «фейк-залпом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что «перемещение нашей военной техники или армейских подразделений по территории Российской Федерации является исключительно нашим делом».