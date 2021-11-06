Мужчину с картонным щитом сбили на Кутузовском проспекте

Мужчину, перебегавшего Кутузовский проспект с самодельным щитом, сбил автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД Москвы в субботу, 6 ноября.

Ранее, вечером 5 ноября, в Telegram-канале «Новости Москвы» опубликовали видео происшествия. На этих кадрах видно, как человек с транспарантом в руках пытается перейти дорогу. Он останавливается на середине трассы, чтобы пропустить машины, потом бежит. В результате его сбил черный Mercedes.

Пострадавшего оперативно госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

4 ноября в Москве на пересечении Остафьевского шоссе и улицы Барышевская Роща столкнулись два автомобиля такси. В результате ДТП пострадали два человека.