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Мужчину с картонным щитом сбили на Кутузовском проспекте

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Мужчину, перебегавшего Кутузовский проспект с самодельным щитом, сбил автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД Москвы в субботу, 6 ноября.

Ранее, вечером 5 ноября, в Telegram-канале «Новости Москвы» опубликовали видео происшествия. На этих кадрах видно, как человек с транспарантом в руках пытается перейти дорогу. Он останавливается на середине трассы, чтобы пропустить машины, потом бежит. В результате его сбил черный Mercedes.

Пострадавшего оперативно госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

4 ноября в Москве на пересечении Остафьевского шоссе и улицы Барышевская Роща столкнулись два автомобиля такси. В результате ДТП пострадали два человека.

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