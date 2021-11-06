Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о мониторинге активности войск РФ на границе с Украиной
Мир
США рассмотрят обязательство не применять ядерное оружие первыми
Мир
Минюст Грузии опроверг голодовку Саакашвили
Мир
Судно «Академик Иоффе» задержали по иску на $19 млн
Мир
«Молдовагаз» запланировала повышение тарифов на газ в два раза
Мир
Патриарха Варфоломея выписали из больницы Нью-Йорка
Мир
Россия сообщила о решении проблемы с получением виз США россиянами
Спорт
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже
Мир
Украина заявила об отсутствии наращивания сил РФ на границе
Общество
Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате

Пентагон заявил о мониторинге активности войск РФ на границе с Украиной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны США ведет наблюдение за «необычной» активностью российских войск возле границы с Украиной. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Богатый гость: глава Пентагона поехал в турне по Черноморскому региону
Какова цель путешествия Ллойда Остина

«Мы продолжаем следить и мониторить ситуацию вокруг необычной активности российских войск около Украины», — отметил Кирби, при этом отказавшись комментировать возможные намерения России.

Однако представитель военного ведомства подчеркнул, что любые действия Москвы, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить Соединенные Штаты.

При этом ранее в этот день начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала указал, что наращивания российских сил у границ Украины нет, ситуация контролируемая.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.

1 ноября издание Politico опубликовало статью, где демонстрировались спутниковые снимки, на которых якобы было видно наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии вблизи города Ельня, якобы на границе с Украиной. Однако город находится у территории Белоруссии.

Данные СМИ опровергли в том числе в Киеве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов указал на то, что сообщения о стягивании российских танков у границ с Украиной являются дезинформацией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Также он отметил, что передвижение армии по территории России касается только Москвы. Россия не представляет опасности и никому не угрожала, подчеркнул Песков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021