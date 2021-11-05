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«Молдовагаз» запланировала повышение тарифов на газ в два раза

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Компания «Молдовагаз» запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике разрешение на двукратное увеличение внутренних тарифов на покупаемый у «Газпрома» газ. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщила пресс-служба газораспределительной компании.

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Речь идет о подорожании газа для конечных потребителей с 4128 леев до 9396 леев за 1000 куб. м (с $236 до $537), уточняет Publika.md. Новый тариф будет утвержден до 10 ноября в ходе открытого заседания регулятора.

«Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен», — отметили в «Молдовагазе».

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

В тот же день вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну заявил, что цена на газ для Молдавии по контракту с «Газпромом» может опуститься до $400 за тыс. куб. м в декабре. По его словам, республика до конца 2022 года подпишет соглашение с Россией о сотрудничестве в области энергетики.

2 ноября глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что Кишинев не намерен выплачивать долг «Газпрому» за счет повышения тарифов на топливо для населения. Однако он допустил, что частично средства для погашения задолженности перед российской компанией планируется получить посредством повышения тарифа, поскольку часть долга образовалась в период с 2011 по 2015 год, когда в Молдавии отказались увеличивать тарифы, несмотря на рост расходов «Молдовагаза».

Всего общий долг Молдавии перед «Газпромом» составляет около $7,5 млрд.

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