Эксперт назвала обреченные на исчезновение из-за климата страны

Островным государствам изменения климата угрожают сильнее, так как в сложившихся условиях достаточно одного цунами, чтобы уничтожить острова Кирибати, государство Тувалу и Маршалловы острова. С таким заявлением выступила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа.

«Речь идет не о единоразовом событии или катастрофе. Но о повышении уровня моря, которое угрожает полностью поглотить наши дома. Как человек, живущий на островах Кирибати, [говорю, что] потери и ущерб от изменения климата теперь являются неотъемлемой частью нашей жизни», — приводит ее слова британская Daily Express.

Издание уточнило, что подобные заявления жителей Кирибати и других тихоокеанских островов не новы. На предыдущих климатических саммитах, например, в 2017 году, в преддверии COP23, экоактивист на Кирибати Эриетера Арам рассказала насколько жители острова уязвимы.

«Мое жилье очень маленькое. Если вы встанете посередине, увидите воду с обеих сторон. Мы уязвимы. Одно цунами, всего одно — и вся наша страна исчезнет», — сказала тогда Арам, отметив также рост миграции с острова.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе выступления на климатическом саммите COP26 заявил, что ни он, ни его соотечественники не хотят становиться климатическими мигрантами.

«Мы не хотим покидать нашу страну. Мы любим свою землю, и жизнь в родных краях не имеет того же смысла, что жизнь в другом месте. Мы не хотим быть климатическими мигрантами, но если не произойдет никаких изменений, наша страна исчезнет в море», — сказал он.

Воздействие человечества на окружающую среду — главный вопрос повестки на саммите по изменению климата COP26, который проходит в Глазго. В двухнедельной конференции ООН принимают участие делегаты примерно из 200 стран. Они пытаются договориться о конкретных действиях и сотрудничестве по спасению планеты.

На данный момент на саммите подписано несколько крупных обязательств, в том числе партнерство США и Евросоюза (ЕС) для сокращения глобальных выбросов метана. В другом договоре более 100 мировых лидеров договорились остановить и исправить обезлесение к 2030 году, чтобы сохранить растительность Земли и увеличить процент поглощения CO2 из атмосферы. Метан и CO2, образующиеся в результате деятельности человека, являются парниковыми газами и способствуют глобальному потеплению.

Потепление планеты приводит к таянию ледников и полярных ледяных шапок, которые являются одним из факторов, способствующих повышению уровня моря. Некоторые из государств в Тихом океане из-за этого могут полностью исчезнуть.

О важности поддержать и умножить уникальный ресурс российских лесов заявил 2 ноября президент России Владимир Путин. В видеообращении к участникам конференции по управлению лесным хозяйством и землепользованием, проходившей в рамках климатического саммита COP26 в Глазго, он сообщил, что страна стремится достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

31 октября, Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции заявил, что средняя температура в России растет быстрее общемировой. За 10 лет она увеличилась на полградуса.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране с 2023 года системы государственного учета выбросов парниковых газов. Документ требовался для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного Путиным в июле текущего года.

21 октября президент, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно.

Конференция ООН по изменению климата (COP26) проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами ее участники обсудят возможности глобального сообщества и экономики стимулировать действия по защите климатической стабильности. По итогам конференции должен быть принят ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.