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Мезенцев назвал Курчатовский институт локомотивом научного сотрудничества СГ

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Курчатовский Институт и Национальная академия наук Белоруссии могут выступить локомотивами научно-технологического сотрудничества России и Белоруссии в рамках Союзного государства (СГ). Об этом госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев заявил на заседании Высшего государственного совета 4 ноября.

По его словам, сотрудничество в научной сфере требует стратегического подхода. В частности, необходима программа, которая могла бы определить совместные усилия сторон по формированию инфраструктуры фундаментальных и прикладных исследований MegaScience. Это обеспечит прорыв в атомной энергетике, ядерной медицине, материаловедении и других отраслях, уверен Мезенцев.

На основе принятых национальных документов необходимо разработать стратегии развития единого научно-технологического пространства Союзного государства до 2030 года. Приоритетными для СГ были названы сферы микроэлектроники, проектирования и производство электронно-компонентной базы, электронного машиностроения.

«Будем обращаться в адрес Мишустина (премьер-министра РФ Михаила Мишустина. — Ред.) как главы союзного Совмина с запросом на выход на постановление союзного Совмина по близкой тематике. Локомотивами такой работы готовы выступить Курчатовский Институт совместно с Национальной академией наук Белоруссии», — добавил госсекретарь.

Ранее 4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства, чтобы не «размазывать деньги» по отдельным СМИ. Об этом он заявил в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Президент России Владимир Путин и его Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению Путина, стал серьезным шагом вперед.

Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.

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