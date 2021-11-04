Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства, чтобы не «размазывать деньги» по отдельным СМИ.

«Думаю, что мы могли бы создать, как предлагают специалисты, медиахолдинг Союзного государства», — сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства в четверг, 4 ноября.

Он отметил, что «деньги надо не размазывать по существующим глазетам, журналам и телеграм-каналам». По его словам, на эти же эти же средства можно создать медиахолдинг и рассказывать о том, что происходит.

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