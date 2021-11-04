Прямой эфир
Политика
Путин назвал серьезным шагом подписание интеграционных документов Союзного государства
Общество
На борту задержанного в Дании судна РФ находятся 60 человек
Мир
В ВОЗ указали на быстрое распространение COVID-19 среди пожилых в Европе
Политика
Лукашенко подписал интеграционный декрет Союзного государства
Мир
Захарова пошутила над включением Галкина в черный список Украины
Спорт
Россиянка Чимрова завоевала золото ЧЕ по плаванию на короткой воде
Мир
Украинский депутат показал неприличный знак Зеленскому и Ермаку
Мир
В Финляндии сообщили о вакцинации от COVID-19 почти 80% населения
Наука
Ученые заявили о рисках тяжелого течения COVID-19 у людей с изжогой
Общество
Гидрометцентр предупредил об усилении ветра в Москве

Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства, чтобы не «размазывать деньги» по отдельным СМИ.

«Думаю, что мы могли бы создать, как предлагают специалисты, медиахолдинг Союзного государства», — сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства в четверг, 4 ноября.

Он отметил, что «деньги надо не размазывать по существующим глазетам, журналам и телеграм-каналам». По его словам, на эти же эти же средства можно создать медиахолдинг и рассказывать о том, что происходит.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021