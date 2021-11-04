Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства, чтобы не «размазывать деньги» по отдельным СМИ.
«Думаю, что мы могли бы создать, как предлагают специалисты, медиахолдинг Союзного государства», — сказал Лукашенко в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства в четверг, 4 ноября.
Он отметил, что «деньги надо не размазывать по существующим глазетам, журналам и телеграм-каналам». По его словам, на эти же эти же средства можно создать медиахолдинг и рассказывать о том, что происходит.
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