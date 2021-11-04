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Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве

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В Москве не растет число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил мэр города Сергей Собянин.

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«Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций держится уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1,6 тыс. — 1,7 тыс. [госпитализаций]», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Днем ранее Собянин заявил, что в столице не будет продлеваться режим нерабочих дней. Он уточнил, что динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась. По его словам, это касается как выявляемости заболевания, так и госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Градоначальник подчеркнул, что с 8 ноября город приступает к обычной жизни с условием исполнения ранее принятых ограничений, в том числе домашнего режима для пожилых москвичей и перевода на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Кроме того, вход в музеи и театры с понедельника будет производиться по QR-кодам.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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