Машина такси сгорела после столкновения со «скорой» в Тамбове
В центре Тамбова сгорел автомобиль такси, который врезался в карету скорой медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла 4 ноября на улице Карла Маркса. По предварительным данным, 35-летний водитель такси двигался со стороны площади Ленина и врезался в «скорую», которая двигалась со стороны Советской без звукового сигнала.
В результате столкновения такси загорелось. В машине находилось газобалонное оборудование, существовал риск взрыва, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Им оказали помощь проезжающие мимо водители.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Вечером 18 октября в Пензе столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль «Лада Гранта». В результате карета скорой помощи опрокинулась на бок. Женщина 1954 года рождения, которую перевозили в специализированном транспортном средстве, скончалась на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело.