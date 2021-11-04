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Машина такси сгорела после столкновения со «скорой» в Тамбове

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В центре Тамбова сгорел автомобиль такси, который врезался в карету скорой медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 4 ноября на улице Карла Маркса. По предварительным данным, 35-летний водитель такси двигался со стороны площади Ленина и врезался в «скорую», которая двигалась со стороны Советской без звукового сигнала.

В результате столкновения такси загорелось. В машине находилось газобалонное оборудование, существовал риск взрыва, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Им оказали помощь проезжающие мимо водители.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Вечером 18 октября в Пензе столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль «Лада Гранта». В результате карета скорой помощи опрокинулась на бок. Женщина 1954 года рождения, которую перевозили в специализированном транспортном средстве, скончалась на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело.

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