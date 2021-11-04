Депутат Баженов в рамках акции «Единой России» доставил продукты пенсионерам

Вместе с волонтерами «Единой России» депутат Госдумы Тимофей Баженов выполнил заявки пенсионеров двух районов Москвы. Об этом в четверг, 4 ноября, говорится на сайте партии.

«Работа волонтерского центра «Единой России» на северо-востоке продолжается. На протяжении всех нерабочих дней в условиях пандемии очень важно вовремя оказывать поддержку людям. Мы в ежедневном режиме обрабатываем и выполняем заявки наших жителей», — рассказал Тимофей Баженов.

Так, в волонтерский центр «Единой России» Северо-Восточного административного округа Москвы обратились пенсионеры из Ростокино и Марьиной Рощи с просьбой помочь в покупке и доставке продуктов. Пенсионеры соблюдают режим самоизоляции, поэтому самостоятельно приобрести необходимое не могли.

На заявки москвичей отреагировал депутат Госдумы от «Единой России» Тимофей Баженов. Вместе с активистами волонтерского центра он передал москвичам продуктовые наборы со всем необходимым.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионам предоставлена возможность вводить период нерабочих дней раньше установленного срока и продлевать его в случае необходимости.

19 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичей пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями с 25 октября 2021-го по 25 февраля 2022-го отправляют на домашний режим.

Мэр также призвал пожилых граждан пройти вакцинацию, чтобы уберечь себя и сохранить привычный образ жизни без ограничений.

13 октября в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом указали на малое число привившихся от COVID-19 пожилых москвичей — вакцинировалась только треть пожилых жителей Москвы. Там напомнили, что болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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