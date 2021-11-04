Черноморский флот приступил к контролю за кораблем ВМС США Mount Whitney

Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля Военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в четверг, 4 ноября, в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Черного моря», — отметили в центре.

Корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney вышел в акваторию Черного моря ранее в этот день, отплыв из Стамбула, по проливу Босфор.

О том, что корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками по альянсу, стало известно 1 ноября. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который уже находился в Черном море.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике заявил о возможности увидеть американский корабль в бинокль или прицел средств обороны. Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, добавил российский лидер.

3 ноября корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфорский пролив и направился в Черное море. По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, суда такого класса не так часто появляются в Черном море.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что альянс наблюдает растущее присутствие России. По его словам, на это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. При этом генсек указал, что прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.