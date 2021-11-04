Бывший вице-премьер Резников стал главой минобороны Украины

Верховная рада Украины в четверг, 4 ноября, утвердила назначение бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова на должность министра обороны страны. Его кандидатуру в парламент внес украинский президент Владимир Зеленский.

Данный проект постановления на заседании поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, говорится в сообщении на сайте рады.

Таким образом, Резников занял место Андрея Тарана, который ушел в отставку.

2 ноября стало известно, что пятеро членов кабинета министров Украины, в том числе Резников и Таран, написали заявление об увольнении. Помимо них в отставку подали министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко (первый вице-премьер) и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Украинский парламент освободил от должности всех пятерых министров.

Как сообщил спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович, первым заместителем главы украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука станет Александр Мережко.

2 ноября парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, а также сформировать антикризисное правительство. По словам сопредседателя фракции Юрия Бойко, надо уволить «безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство».