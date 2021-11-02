Пятеро министров на Украине написали заявление об увольнении

Пятеро членов кабинета министров Украины написали заявление об увольнении. Верховная рада в ходе пленарного заседания, запланированного на 3 ноября, рассмотрит данные кадровые вопросы. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, в отставку подали министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко (первый вице-премьер), министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр обороны Андрей Таран, передает «Газета.Ru».

В этот же день парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, а также сформировать антикризисное правительство.

По словам сопредседателя фракции Юрия Бойко, надо уволить «безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство».