Мережко заменит Резникова в составе украинской делегации в ТКГ

Первым заместителем главы украинской делегации в минской трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кравчука станет Александр Мережко, ранее занимавший должность его заместителя. Об этом порталу «Страна.ua» в среду, 3 ноября, сообщил спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, новые люди в состав делегации не войдут.

Александр Мережко — депутат от президентской партии «Слуга народа», в январе 2020 года был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. До 2022 года Мережко исполняет обязанности главы украинской делегации в ТКГ, поскольку Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Алексея Резникова, ранее занимавшего новый пост Мережко, на должность министра обороны страны. Украинский лидер намерен лично представить его на заседании парламента.

Днем ранее стало известно, что пятеро членов кабинета министров Украины, в том числе Резников, написали заявление об увольнении. В отставку подали министр обороны Андрей Таран, министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко (первый вице-премьер), министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

На пленарном заседании 3 ноября Верховная рада рассмотрела данные кадровые вопросы. Так, увольнение Андрея Тарана поддержали 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Его место, предположительно, займет Резников, которого также отправили в отставку.

Кроме того, украинский парламент уволил Алексея Любченко и Олега Уруского.

2 ноября парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сфере, а также сформировать антикризисное правительство. По словам сопредседателя фракции Юрия Бойко, надо уволить «безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство».