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Вирусолог Бутенко предупредил о новых штаммах COVID-19 в ноябре

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Россияне, решившие отправиться отдохнуть за границу в период нерабочих дней, которые были объявлены для нормализации эпидемиологической обстановки в стране, могут завезти новые штаммы коронавируса. Об этом рассказал профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в четверг, 4 ноября.

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«Это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что они станут источниками заражения после возвращения. Такое поведение называется головотяпством на русском языке», — сказал Бутенко в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не «совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам» в другие страны.

«Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придется ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения», — предупредил о возможных последствиях вирусолог.

Нерабочие дни были объявлены в России с 30 октября по 7 ноября по указу президента Владимира Путина как мера снижения темпов распространения COVID-19. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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