МАК сформировал комиссию для расследования крушения Ан-12 под Иркутском

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал в среду, 3 ноября, комиссию для расследования крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день самолет, выполнявший рейс Якутск–Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха, передает RT. Перед этим экипаж запросил уход на второй круг.

Сообщалось, что на борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России заявили, что рассматривают в качестве версий крушения самолета ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность воздушного судна.

Экстренные службы сообщили, что на месте падения лайнера под Иркутском нашли один из двух «черных ящиков», передает НСН.

Журналисты со ссылкой на источники указали, что потерпевший крушение самолет эксплуатировался с 1968 года. Лайнер использовался только в качестве грузового. Самолет был в нормальном техническом состоянии перед вылетом, все предполетные осмотры были пройдены.

Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).