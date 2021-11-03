В Польше заявили, что «Северный поток – 2» не нужен России

Снижение объемов транзита газа в Европу свидетельствует о ненужности газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Такое мнение в среду, 3 ноября, выразил польский журналист Анджей Кублик в статье для Gazeta Wyborcza.

Он рассказал, что в прошлую субботу транзит газа по трубопроводу «Ямал–Европа» упал до нулевых значений, в результате чего «Газпром» понес убытки из-за неиспользованных зарезервированных мощностей. При этом российская компания в первые дни ноября также снизила прокачку газа через Украину. Всё это происходит на фоне повышенной потребности европейских государств в газе.

«Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости», — написал автор материала.

Как считает журналист, «Газпром» таким образом манипулирует ситуацией на мировом газовом рынке, косвенно воздействуя на экономику европейских стран и настроения в обществе. Кублик выразил сожаление, что Германия не видит угрозы в «Северном потоке – 2» и игнорирует позицию польского нефтегазового концерна PGNiG.

«Сложно поверить, что немецкие чиновники за четыре рабочих дня успели тщательно изучить почти 600 страниц аналитических выкладок, которые тот представил», — резюмировал обозреватель.

Ранее в среду Bloomberg сообщил о возможном затягивании ввода в эксплуатацию СП-2 до мая текущего года из-за процесса получения разрешения со стороны регулятора ФРГ. В издании отметили, что на ситуацию может повлиять энергетическая ситуация в Европе в случае ее усугубления. По информации агентства, поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Днем ранее глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

В тот же день «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на I–III кварталы 2022 года. Директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин в беседе с «Известиями» объяснил данное решение «Газпрома». Во-первых, компания перешла на покупку мощностей на месяц вперед и больше не бронирует на квартал. Второй причиной стало то, что «Газпром» ожидает ввода СП-2, чтобы понять, какие объемы будут необходимы в дальнейшем.

Пикин отметил, что цены на газ в ЕС останутся на высоком уровне до ввода газопровода СП-2 в эксплуатацию. На последний отказ «Газпрома» бронировать мощности цены на топливо в Европе ответили ростом, подчеркнул экономист.

23 октября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс поприветствовал запуск СП-2. Он уточнил, что высокий спрос на природный газ в Европе демонстрирует его острую необходимость Берлину.

15 октября заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Россия полностью выполняет контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием цен на рынке. Также он подчеркнул, что лицензирование газопровода СП-2 полностью зависит от властей ФРГ, которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.