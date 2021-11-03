Прямой эфир
Политика
Сенатор оценил призыв генерала ВСУ ввести военное положение на Украине из-за РФ
Общество
Побывавший в Киеве рейс Wizz Air прибыл в Москву из Будапешта
Мир
Взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад
Общество
В России выявили 40 443 случая COVID-19 за сутки
Мир
Песков прокомментировал слова Байдена о «горящей тундре»
Мир
Bloomberg сообщило о возможном затягивании ввода в эксплуатацию СП-2 до мая
Общество
Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве
Общество
Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву
Наука
The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»
Общество
В Томской области продлили нерабочие дни на неделю

Bloomberg сообщило о возможном затягивании ввода в эксплуатацию СП-2 до мая

Bloomberg: ввод в эксплуатацию СП-2 может затянуться до 8 мая 2022 года
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до 8 мая 2022 года из-за процесса получения разрешения со стороны регулятора ФРГ. Об этом в среду, 3 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

«Немецкий бизнес не винит в энергокризисе РФ»
Председатель правления Федерального союза российской экономики в Германии Алексей Лавров — о репутации надежного поставщика и перспективах зеленой энергетики

При этом в издании отметили, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе в случае ее усугубления. В агентстве подчеркнули, что поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Федеральное сетевое агентство Германии должно вынести предварительное решение до 8 января, после чего его передадут на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии. Решение ЕК не будет иметь обязательного характера, но его вынесение может продлиться до 8 мая 2022 года, и только после этого регулятор ФРГ сможет выдать лицензию СП-2, пояснили в Bloomberg.

27 октября представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон также указал, что трубопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на топливо.

За день до этого глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

23 октября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс поприветствовал запуск СП-2. Он уточнил, что высокий спрос на природный газ в Европе демонстрирует его острую необходимость Берлину.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день российский лидер назвал чушью слова о том, что РФ строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021