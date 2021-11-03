Bloomberg сообщило о возможном затягивании ввода в эксплуатацию СП-2 до мая

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до 8 мая 2022 года из-за процесса получения разрешения со стороны регулятора ФРГ. Об этом в среду, 3 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

При этом в издании отметили, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе в случае ее усугубления. В агентстве подчеркнули, что поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться уже на следующий день после получения лицензии.

Федеральное сетевое агентство Германии должно вынести предварительное решение до 8 января, после чего его передадут на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии. Решение ЕК не будет иметь обязательного характера, но его вынесение может продлиться до 8 мая 2022 года, и только после этого регулятор ФРГ сможет выдать лицензию СП-2, пояснили в Bloomberg.

27 октября представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон также указал, что трубопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на топливо.

За день до этого глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Он также отметил, что запуск газопровода СП-2 позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

23 октября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс поприветствовал запуск СП-2. Он уточнил, что высокий спрос на природный газ в Европе демонстрирует его острую необходимость Берлину.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день российский лидер назвал чушью слова о том, что РФ строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.