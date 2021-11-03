В Госдуме назвали близоруким заявление Байдена о «тундре в огне»

Заявление президента США Джо Байдена о «тундре в огне» в адрес России на саммите по климату в Глазго либо близорукое, либо некомпетентное, либо тенденциозное. Об этом в среду, 3 ноября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, призвав относиться аккуратнее к подобным словам.

«Такое заявление можно отнести к проблемам информированности главы одного из самых крупных государств в мире. Это заявление либо очень близорукое, либо некомпетентное, либо тенденциозное. Четвертого варианта здесь не дано. Заявлять о том, что у нас горят леса, когда у него у самого каждый год горит Калифорния, не очень правильно. Там они палец о палец не ударяют. А мы постоянно помогаем другим странам», — сказал политик.

Депутат напомнил о помощи Турции во время тяжелой ситуации с пожарами со стороны России. Также он указал на то, что именно США вступили в Парижское соглашение по климату, а потом демонстративно из него вышли, в то время как РФ неукоснительно выполняла свои обязательства.

«Россия сегодня — мировой климатический лидер и мировой климатический донор. У нас 20% лесов, у нас самая чистая структура энергетики, у наших производителей один из самых низких углеродных следов продукции. Мы одни из первых сформировали национальное климатическое законодательство. К таким заявлениям Байдена надо относиться аккуратнее, потому что они выглядят нелепо. Они дискредитируют серьезность подходов со стороны наших так называемых государств — партнеров по реализации климатических проектов», — заключил Бурматов.

Накануне стало известно, что Байден в ходе климатического саммита в Глазго выразил недовольство Пекином и Москвой, обратив особое внимание на тот факт, что президент РФ Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин не приняли личного участия в саммите. Глава американской администрации в том числе заявил, что у российского лидера можно наблюдать климатическую проблему в виде «тундры в огне». Кроме того, Байден заявил, что Китай, который, как и Россия, «не появился» на саммите, «совершил большую ошибку».

Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением оценил решение Путина и Си Цзиньпина отказаться от участия в климатическом саммите.

В 26-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) об изменении климата (COP26) приняли участие главы государств и правительств более чем 120 стран, включая президента США, главу Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Джонсона.

Тем не менее некоторых государственных лидеров от присутствия в Шотландии заставила отказаться пандемия. Отсутствовать на климатической конференции из-за внутриполитической ситуации были вынуждены новый премьер Японии Фумио Кисида, а также президент Бразилии Жаир Болсонару.

Путин, а также Си Цзиньпин обратились к участникам саммита в онлайн-режиме. Российский лидер указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Глава государства добавил, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира и страна принимает энергичные меры по их защите. Путин также отметил, что Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, выработанной в Глазго.