Запретные знания: почему афганские девочки не могут вернуться в школу

С тех пор как к власти в Афганистане пришли талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ), ученицам средней школы и студенткам так и не удалось вернуться к учебе — посещать классы разрешено только младшим школьникам. Новое руководство страны обещало разрешить женщинам учиться и работать, как только будут урегулированы все вопросы, связанные с законами шариата. Однако никаких подвижек в этом направлении до сих пор не произошло, кроме того, талибы обвиняют международное сообщество в приостановке финансовой помощи, что затрудняет открытие школ и университетов для всех желающих. Как девушки пытаются продолжить обучение — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Большинство госуниверситетов в стране в настоящее время не функционируют вообще или работают в ограниченном режиме
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
20-летняя Хава — бывшая студентка третьего курса. Она училась на факультете русской литературы в Педагогическом университете имени Бурхануддина Раббани. Недавно из названия университета убрали им убитого талибами экс-президента страны, учебное заведение стало называться просто Кабульский государственный педагогический университет. Но вернуться к учебе Хава не смогла, как и сотни тысяч других афганских девушек
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Теперь она читает книги дома вместе с сестрой
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
«Мы рождены не для того, чтобы сидеть дома, — говорит Хава, которой теперь приходится проводить все дни дома за рисованием, чтением и работой по дому. — Раз мы можем растить детей, мы должны обеспечить наши семьи. В этой ситуации я не вижу, как это сделать»
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
10-летняя Хадия — ученица 4-го класса начальной школы. Пока она еще может ходить на уроки
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Хадия признается: «Я хочу стать врачом, но если через два года мне не разрешат продолжить учебу, как моей сестре, я не смогу осуществить свою мечту. Это меня пугает»
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
17-летняя Сахар, бывшая ученица 11-го класса, теперь занимается самообразованием. Вместе с ней учится и ее 19-летняя сестра Севита
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Девушки придумывают себе задания и записывают их на доске в созданном дома учебном классе
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Еще один способ самообразования — просмотр обучающих роликов на YouTube
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
В свою бывшую школу Сахар теперь попасть не может — ходить туда ей запрещено
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Когда 10-летняя Хадия возвращается из школы, у нее есть время поиграть со старшей сестрой в мяч
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Сахар хочет стать инженером и говорит, что сейчас ей надо учиться как можно лучше
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Чтобы не забыть весь материал, освоенный за прошлые годы, Сахар всегда помогает делать уроки четверокласснице Хадие
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
«Я пытаюсь продолжить уроки самостоятельно, но обстановка в школе, в классе с учителями очень отличается от домашней», — говорит Сахар
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