Запретные знания: почему афганские девочки не могут вернуться в школу

С тех пор как к власти в Афганистане пришли талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ), ученицам средней школы и студенткам так и не удалось вернуться к учебе — посещать классы разрешено только младшим школьникам. Новое руководство страны обещало разрешить женщинам учиться и работать, как только будут урегулированы все вопросы, связанные с законами шариата. Однако никаких подвижек в этом направлении до сих пор не произошло, кроме того, талибы обвиняют международное сообщество в приостановке финансовой помощи, что затрудняет открытие школ и университетов для всех желающих. Как девушки пытаются продолжить обучение — в фотогалерее «Известий»