Более 30 задержанных рейсов вылетели из аэропорта Нижнего Новгорода

Застрявшие из-за московского тумана в аэропорту Нижнего Новгорода самолеты продолжают вылетать в столицу. По данным оперштаба, который занимается вопросами дальнейшей перевозки пассажиров, на среду, 3 ноября, 34 рейса уже улетели, еще несколько, как ожидается, вылетят позднее.

Как сообщает корреспондент «Известий», во Внуково всё еще ожидают несколько рейсов из Нижнего Новгорода.

Густой туман окутал улицы столицы в ночь на 2 ноября. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана.

Вечером, 2 ноября, из-за неблагоприятной погоды в столичных аэропортах было задержано и отменено более 700 рейсов. В среду также стало известно, что многие летевшие в Москву пассажиры, застрявшие из-за тумана в Нижнем Новгороде, часами ожидали вылета, но всё они же не смогли попасть на борт.

В этот день представитель пресс-службы правительства региона рассказал, что пассажирам, чьи самолеты застряли в аэропорту Нижнего Новгорода, стали раздавать горячее питание, в том числе супы и пиццу, а также соки и воду. Для этого, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, привлекли нижегородский бизнес.

Также в тот день в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что проверят жалобы пассажиров рейсов, которых несколько часов держали взаперти в самолетах после вынужденной посадки. Рейсы, совершившие посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, направлялись в Москву, где посадка была затруднена из-за тумана.