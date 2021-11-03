Удаленное обучение студентов разрешили продлить после 8 ноября

Министерство образования и науки (Минобрануки) России предложило высшим учебным заведениям продолжить режим обучения удаленно или в формате самостоятельной работы после 8 ноября. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

«При введении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования», — пояснили в Минобрнауки.

Промежуточную аттестацию также разрешено провести в дистанционном формате. При этом вузы должны обеспечить студентам бесперебойный доступ к электронным платформам и ресурсам для обучения и контролировать их качество работы.

22 октября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на период нерабочих дней, введенных из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, подобная возможность продолжения обучения позволит обеспечить качественное образование.

Нерабочие дни были объявлены 20 октября в связи с ростом числа новых случаев COVID-19. Президент России Владимир Путин сообщил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы получили право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В РФ граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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